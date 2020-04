CoViD19 Martinsicuro: un buon giorno particolare

MARTINSICURO – Il buon giorno a tutti i truentini dalla pagina facebook del “Comune di Martinsicuro”.

Una città vuota e silenziosa (per giusta causa) con i suoi luoghi caratteristici in perfetta solitudine pronti al più presto d’essere vissuti.

Ora, però, bisogna vincere la Guerra contro il “Nemico Invisibile”:

RESTIAMO A CASA !!!!!

Una Martinsicuro, vuota e silenziosa in questo periodo difficile per il nostro Paese, in cui siamo chiamati ad un grande senso di responsabilità, restiamo a casa per poter presto tornare a vivere la nostra meravigliosa Martinsicuro insieme ce la facciamo

(“Comune di Martinsicuro” pagina facebook, giovedì 2 aprile ore 08:42)