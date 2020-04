CoViD19: purtroppo si muore anche a 12 anni

E’ successo di nuovo ad un adolescente.

Dopo i casi accaduti in Francia, 16 anni e in Portogallo, 14 anni ecco a Bruxelles il turno di una fanciulla dodicenne…

I massimi esperti del campo ci avevano assicurati che questo maledetto Virus non avrebbe attaccato i bimbi, gli adolescenti ma invece dobbiamo ricrederci e meditare su queste morti tremende, quelle dei più giovani del Globo Terrestre.

E la paura torna a galoppare, figlia dell’ignoranza perché in questo momento l’ignoranza prende possesso dei nostri animi visto che in maniera palese non siamo riusciti a capire ancora la cura per sconfiggere definitivamente questo maledetto Virus.

Continuiamo a essere reclusi dentro le nostre case (a giusta ragione, quasi tutti) ma nel frattempo siamo impotenti davanti a questo male che invisibilmente ci attacca e può attaccare TUTTI, grandi e piccoli.

Come un cane che si morde la coda ritorniamo al punto di partenza.

E non importa se siamo prossimi al “picco” quando poi il Viminale “spaccia” una Circolare che può vanificare tutti i sacrifici compiuti dalla maggior parte degli italiani (non tutti, testimoniati dai vari video che attestano molteplici e assurdi assembramenti).

E’ giusto per i nostri figli farli respirare “all’aria aperta” sotto casa e, soprattutto, per i loro genitori, in particolar modo quelli che vivono segregati in minuscoli appartamenti dove la luce esterna a malapena riesce a penetrare.

Ma conosciamo la “filosofia” e la “furbizia-cretina” di certi nostri connazionali pronti a sviare l’ostacolo e inventare di tutto per ingannare…chi???

Loro stessi e i loro figli, oltre a noi e la nostra prole…

Perché poi tutto ricadrà su di noi e, molti esperti hanno avvertito che la seconda “ondata” del Virus sarà quella più terribile…

Allora che fare?

Continuare a seguire questa linea sperando di trovare una luce per la risoluzione del problema.

C’è da soffrire, da sacrificarsi ancora un po’ ma non si può vanificare il tutto proprio oggi, in questo preciso momento.

Ritengo assurda e fuori luogo la Circolare del 31 marzo 2020 diramata dal Viminale che, giustamente, ha sollevato forti critiche da tutte le Regioni e dalla maggior parte degli Esperti, quelli che hanno visto le persone morire DA SOLE, SENZA UN SALUTO.

Ieri, poi, la morte di una dodicenne…

Non abbassiamo la guardia!!!

RESTIAMO A CASA,

per la vita di tutti noi.

ESTUBAZIONE DI UNA PAZIENTE COLPITA DAL VIRUS

(per non dimenticare)

Guarita da coranavirus! Padre nostro che sei nei cieli, ti supplichiamo, guarisci quanti si trovano in un letto di infermità, nel nome di Gesù.Una paziente che viene estubata perché guarita da coronavirus.Giacomo 5:16 … pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti; la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Pubblicato da Sermoni.Net su Domenica 29 marzo 2020