CoViD19 Vagnoni: “Siamo la Provincia in cui l’aumento è maggiore”

MARTINSICURO – Il primo cittadino della località truentina con un post sulla sua bacheca facebook (ore 19:44 di oggi domenica 5 aprile 2020) ha voluto dare la buonasera a tutta la popolazione di Martinsicuro e fare un punto sulla situazione reale nel Comune e nella Provicia.

“Buonasera a tutti .

I dati in aumento, seppur lieve, ci confermano come

la curva dei contagi non stia ancora scendendo .

Siamo la Provincia in cui l’aumento è maggiore .

Nel nostro comune ad oggi rimane confermato il caso di cui vi avevo parlato l’altro giorno ; la persona si trova in trattamento domiciliare e sta bene così come le persone che sono state messe in quarantena .



Continuiamo a monitorare la situazione costantemente e ad adottare tutte le misure necessarie per contenere al massimo il contagio .



Il fatto che dopo quasi un mese di restrizioni ci sia un aumento, seppur lieve, dei contagi nella nostra provincia , non ci deve far mollare l’attenzione .



Grazie per ciò che ognuno di voi sta facendo .



A domani per i prossimi aggiornamenti” .

Il Sindaco di Martinsicuro

Dott. Massimo Vagnoni