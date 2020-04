CoViD19 Val Vibrata: un altro contagiato

By

ALBA ADRIATICA – Dopo il primo contagiato nel Comune di Sant’Omero, la domenica delle Palme ha registrato la sesta persona positiva al CoViD19 nel territorio comunale di Alba Adriatica.

A comunicarlo è stata Antonietta Casciotti, Sindaco della località del litorale vibratiano, con un post sulla sua pagina Facebook (ore 15:56, domenica 5 aprile 2020).

“5 aprile 2020

Oggi, nel giorno delle Palme, devo purtroppo comunicare alla mia comunita’ un ‘altra triste notizia.

La ASL mi ha appena informata del sesto caso di positivita’ al Covid 19 ad Alba Adriatica.

Si tratta di un soggetto di 68 anni ricoverato in struttura ospedaliera.

Assumero’ costantemente informazioni sul suo stato di salute augurandogli di superare questo doloroso momento.

Ho sentito telefonicamente la famiglia esprimendo alla stessa tutta la mia vicinanza e quella della Comunita’ albense.



Tutti gli altri casi di cui avete gia’ ricevuto comunicazione godono di un soddisfacente stato di salute, 2 risultano ancora ricoverati presso strutture ospedaliere e due sono in quarantena obbligatoria domiciliare.

L’ altro caso, di soggetto residente ad Alba, come gia’ comunicato, e’ in quarantena obbligatoria in altro Comune.