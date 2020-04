COVID19:alla ASL di Teramo partono le USCA

By

Riceviamo e pubblichiamo per una massima diffusione.

Sono cinque le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) attivate dalla ASL di Teramo a Teramo, Tortoreto, Bisenti, Roseto e Silvi, che si dedicheranno al monitoraggio e alla cura dei pazienti Covid positivi, ma non ricoverati, sull’intero territorio provinciale.

Già da domattina funzionanti a Teramo e Tortoreto e, nei giorni immediatamente seguenti, a Bisenti, Roseto e Silvi, le USCA, costituite da un medico e un infermiere per ognuna, saranno attive dalle 8:00 alle 20:00, 7 giorni su 7 e si recheranno a domicilio dei pazienti malati di Covid-19, per le visite mediche necessarie che saranno definite in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida Regionali, i pazienti che saranno presi in carico dalle USCA sono: