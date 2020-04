Lo Studio di Geologia Teide del dott. Luca Di Carlantonio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Nereto Sant’Omero Torano ed il Comune di Nereto, ha organizzato una serie di eventi per la celebrazione della Giornata Mondiale della Terra 2020, giunta al 50° anniversario, registrando l’iniziativa come primo evento digitale registrato su earthday.org.

“L’Earth Day 2020 Val Vibrata ha già coinvolto centinaia di bambini della Val Vibrata che, attraverso la realizzazione di foto, video ed altri dispositivi multimediali, si stanno divertendo a raccontare le loro esperienze con la natura.” scrive il geologo Di Carlantonio ”Quest’iniziativa sta rappresentando un vero e proprio “risveglio” della comunità. Ricevo messaggi, e-mail di genitori e di insegnanti che, entusiasti, mi ringraziano per aver organizzato la manifestazione in questo momento difficile a causa del COVID-19. È davvero bello vedere tutto l’impegno, la voglia e la consapevolezza dei bambini nell’affrontare determinati aspetti naturalistici e problematiche del pianeta Terra.

L’Earth Day è la più grande manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta e rappresenta una preziosa occasione per parlarne e mercoledì 22 Aprile alle ore 17:30 ci collegheremo in diretta con il Dipartimento di Geologia dell’Università di Camerino per costituire un gemellaggio delle due iniziative. Sarà tutto disponibile sul gruppo facebook -Earth Day 2020 Val Vibrata-”

“Ma l’entusiasmo di quest’evento non finirà mercoledì. Raccoglieremo i fiori realizzati dai bambini con materiale di riciclo e li esporremo in una piazza di Nereto per poi fotografarli. Verrà poi recapitata ai bambini una piantina come segno di speranza e rinascita”.

L’evento, registrato in data 8 aprile su piattaforma earthday.org, è stato il primo in Italia. Fino a pochi giorni fa era l’unico evento digitale in Italia.