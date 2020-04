ESCLUSIVA – Riccardo Mancini (DAZN): “Spero che si concluda la stagione in Serie B, Bettella e Scamacca pronti per il salto di qualità”

Da anni la sua voce ci intrattiene sullo schermo mentre guardiamo partite, regalando emozioni tra i campi di Serie A, Serie B, Premier League. Riccardo Mancini, noto telecronista di DAZN si è concesso ai microfoni del nostro Michele De Blasis per parlare principalmente della Serie B fermata dal coronavirus.

QUANTO TI MANCANO IL CALCIO E LO SPORT?

Mi mancano tantissimo, sono la mia vita. Mi mancano a 360°: la preparazione alla partita, vederlo, commentarlo, giocarlo, anche come una cosa banale che può essere una trasferta da fare, visitare le città. Sono piccolezze che mi mancano tantissimo perchè ci vivo da quando sono piccolo, mi sto inventando qualsiasi cosa per rimanere attaccato al masticare calcio.

A “B AT HOME” FAI RIFERIMENTO, GIUSTO?

Esatto. E’ un’iniziativa che nasce a metà marzo quando ancora non c’erano ancora tutte queste dirette su Instagram, quindi da quel punto di vista non mi sono inventato nulla però cerco di dare serenità a chi le guarda con un tono molto amichevole, informale. E’ cominciato tutto con alcuni miei amici che giocano in Serie B e la cosa si è allargata sempre di più, non mi aspettavo tutte queste adesioni dai ragazzi che sono rimasti molto contenti. Quasi tutti alla fine mi dicono: “è già passata un’ora?”. Sto allentando un po’ la situazione però, perchè ho già in mente un’altra cosa: voglio farli passare dalla mia parte facendo loro commentare i gol, con spezzoni di video di 30 secondi che posterò poi su Instagram. Già ho visto alcuni filmati che mi hanno fatto ammazzare dalle risate (ride, ndr).

PARLIAMO DI CALCIO GIOCATO: LA SITUAZIONE IN SERIE B

Non è serenissima. Parlando con molti dei protagonisti mi dicono che non vedono l’ora di scendere in campo, però si rendono conto che pochissime società di Serie B hanno i mezzi economici e le strutture per ripartire. Fino a qualche giorno fa era un po’ più ottimista sulla ripartenza, oggi invece vedo molta preoccupazione nella procedura nel rientro in campo. Però non è detta l’ultima parola: magari la Lega di Serie B va incontro alle società in qualche modo per tentare di riprendere per davvero.

SI FANNO TANTE IPOTESI: DALL’ASPETTARE ANCHE ALCUNI MESI A DISPUTARE I ‘PLAYOFF ALLARGATI’. DA CHE PARTE STAI?

Bisogna salvaguardare la stagione prossima, ma si deve finire questa. Sono per i ‘Playoff allargati’, in modo tale da non dover disputare troppe partite, tornare a giocare a pallone è anche un importante segnale sociale. Non mi sembra giusto che il Benevento non debba andare in Serie A, che si provino a fare i playoff in modo tale da risolvere queste questioni. Non sono contrario all’aspettare alcuni mesi, ma il quesito è: per quanto devi farlo?

BETTELLA E SCAMACCA POSSONO GIOCARE IN SERIE A?

Già dall’anno scorso reputavo Bettella già pronto per fare il salto in Serie A e quest’anno si è confermato nonostante le difficoltà del Pescara. Lui è di proprietà dell’Atalanta, in un gruppo del genere ci può stare benissimo perchè sta crescendo ed è giusto anche rischiare soprattutto se è così forte, giovane e talentuoso.

Scamacca lo vorrei vedere un altro anno in Serie B, condizionato dalla stagione dell’Ascoli non ha reso al massimo. Sono due grandi talenti per il futuro del calcio italiano, potranno esplodere se verranno fatti crescere nel modo giusto. Sono due ragazzi con la testa sulle spalle, devono continuare così perchè possono raggiungere grandi traguardi.

RICONFERMERESTI LEGROTTAGLIE SULLA PANCHINA DEL PESCARA?

Darei ancora tempo a Legrottaglie per incidere al meglio sulla squadra. Detto questo, a Pescara hanno avuto troppa fretta nel mettere in discussione Zauri perchè non ha mai avuto la squadra al completo, ci sono stati molti infortunati e un mercato non all’altezza per una squadra che punta a giocare i playoff. Tutta una serie di fattori che hanno condizionato in negativo la stagione di Zauri, bisognava avere più pazienza perchè ha molto talento. Ora non affretterei i giudizi a Legrottaglie come con Zauri, il gruppo è competitivo nonostante manchino alcuni innesti in determinati reparti. Mi viene in mente l’attacco, dove Zauri ha messo nella mischia Borrelli che rischia di essere bruciato se non viene messo nelle condizioni giuste per fare bene. Anche lui mi piace molto: ha la tenacia e cattiveria giusta, con qualche gol in più può prendere di fiducia.

GIOCHINO: SONO IL PRESIDENTE DELL’ASCOLI E TI DICO DI SCEGLIERE UN ALLENATORE PER LA PROSSIMA STAGIONE. CHI PRENDI?

Un allenatore che mi piace tantissimo e che vedo bene anche ad Ascoli è Vincenzo Italiano. Quest’anno ha fatto grandi cose con lo Spezia, gioca benissimo. Farei carte false con Pulcinelli per prendere Italiano sulla mia panchina. La piazza di Ascoli è molto calda, passionale, lui è molto ambizioso quindi potrebbero fare molto bene insieme.

LA TUA TELECRONACA PREFERITA?

Devo fare una distinzione tra emozione e soddisfazione. Per il primo caso senza dubbio quella fatta a Wembley nel 2016, Leicester-Manchester United nella Community Shield. Calcola questi fattori: mia prima esperienza all’estero come telecronista, il Leicester Campione d’Inghilterra di Ranieri contro lo United di Mourinho e Ibrahomovic, vicino a me Fabio Capello, Wembley con uno scenario spettacolare.

A livello di soddisfazione personale te ne do tre: Chelsea-Tottenham 4-2, sempre a Wembley, semifinale di FA Cup con affianco Dario Marcolin; Cagliari-Spal 2-0 per il clima estivo anche ad ottobre e per lo straordinario gol di Nainggolan; Lazio-Verona 0-0 perchè Roma è la città dove sono cresciuto.