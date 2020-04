By

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi, giovedì 23 aprile, il gruppo dei Volontari della Protezione civile ha iniziato la distribuzione a domicilio di 2 mascherine acquistate dall’Amministrazione comunale per ciascuno dei 21000 nuclei familiari residenti in città.

I volontari indossano la divisa gialla ben nota a tutti con i loghi del Comune e della Protezione civile.

In ogni caso, per la sicurezza di tutti non entreranno nelle abitazioni ma lasceranno le mascherine all’esterno (anche nelle cassette della posta) dopo aver avvisato i residenti tramite citofono.

La distribuzione dovrebbe concludersi – sottolinea e conclude il comunicato del Comune – entro la fine del mese di aprile.