ALANNO – L’incendio è scoppiato intorno alle 5 di questa mattina ad Alanno in una casa in via XX Settembre. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno potuto accertare la fuoriuscita di fumo da un sottotetto di una casa. Fortunatamente il sottotetto non era abitato. Le fiamme sono state spente e il locale messo in sicurezza. Sulle cause dell’incendio stanno indagando i carabinieri di Penne.