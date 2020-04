La luna rossa d’Abruzzo fa il giro del mondo, Rocca Calascio incanta e solleva 

La fotografia di Rocca Calascio, con la Super luna che sovrasta la famosa roccaforte medioevale in provincia dell’Aquila, ha fatto il giro del mondo. Il meraviglioso scatto, realizzato da Lorenzo Di Cola, un giovane fotografo aquilano, è stato richiesto da svariati media internazionali tra cui CNN, The Guardian e The Sun, che hanno raccontato, con le immagini provenienti dall’intero pianeta, l’evento della “Luna Rosa”, la più grande del 2020, avvenuto la sera tra il 7 e l’8 aprile scorso.

Un sollievo, un attimo di respiro: colori che da oltre un mese non siamo più abituati a vedere, se non di sfuggita dalle nostre terrazze, dalle nostre finestre, o per i più sfortunati solo via web. Colori magici e caldi che ci invitano a ricordare il mondo che abbiamo temporaneamente lasciato: mistico, magico, sovrannaturale; in perenne attesa dei nostri un giorno ritrovati sguardi vicini. La foto sembra fotografare un tempo sospeso, inarrivabile, ma sempre più presente e in fondo vicinissimo.

Di origine medievale, Rocca Calascio è conosciuta per la presenza del castello, considerato uno dei simboli dell’Abruzzo. La rocca, adagiata tra l’altopiano di Campo Imperatore e quelli sottostanti di Navelli e del Tirino, è inserita in una delle fette principali del parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Posta su di un crinale del Gran Sasso d’Italia, ad un’altitudine di 1460 metri sul livello del mare: la posizione particolarmente favorevole, la rendeva una delle principali fortificazioni dell’Abruzzo e permetteva il controllo del territorio sia dal punto di vista difensivo, sia per quanto riguarda i percorsi legati alla transumanza.

Ringraziamo l’Abruzzo per la potenza eterea di questo paesaggio.