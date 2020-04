La musica ai tempi del coronavirus: i MAIORANO conquistano Berlino, dal balcone

BERLINO – “Andiamo a Berlino, Beppe!”. No, questa volta non bisogna andare a giocare la finale del Mondiale del 2006 all’ Olympiastadion. Ci spostiamo per un attimo nella capitale della Germania, dove i MAIORANO stanno conquistando il popolo di Neuer e compagni a suon di voce, chitarra e sound acustico. La band è di origine prevalentemente abruzzese, la cui voce, Alex Maiorano, è nativo di Sulmona. La pandemia del coronavirus è esplosa anche in terra tedesca, la popolazione dev’essere segregata in casa e, come accade anche in Italia, i musicisti regalano minuti di spensieratezza suonando dal balcone.

I MAIORANO deliziano i loro vicini di casa con pezzi principali del loro repertorio, tra i quali ” Pearly White Teeth” o “City of Love”. Gli italiani in Germania, a Berlino hanno sempre una marcia in più: lo insegna la storia.