La Regione taglia i fondi agli studenti di UniTE

Nuove polemiche tra Regione Abruzzo e Comune di Teramo sulla situazione fondi per gli studenti dell’Ateneo cittadino.

“La Regione Abruzzo ha stanziato una somma insufficiente per dare risposta alle esigenze degli studenti dell’Ateneo teramano e l’Assessore del Comune di Teramo ai rapporti con le Università, Martina Maranella, chiede il ripristino di fondi adeguati. L’assessore teramano lo fa scrivendo una lettera ufficiale al Presidente Marco Marsilio e all’assessore regionale di competenza, Piero Fioretti, in cui è contenuta anche la sollecitazione ad istituire un tavolo tecnico tra tutti i Comuni della Regione dove insistono le realtà universitarie.

La somma che la Regione ha stabilito di stanziare per le borse di studio dell’università teramana è di €187.302,11 a fronte di un contributo previsto di € 521.187,23, con una riduzione quindi del 64%. Una scelta inaccettabile, che Martina Maranella mette in relazione anche al particolare momento storico e all’emergenza che stiamo tutti vivendo, con le famiglie abruzzesi che necessitano di adeguato sostegno.



Nella lettera l’assessore teramano rimarca la scelta virtuosa messa in campo dall’ateneo teramano che ha “predisposto rapidamente e in maniera efficace ed efficiente una infrastruttura e una macchina operativa, con l’unico obiettivo di continuare ad offrire ai propri studenti tutti i servizi amministrativi e le attività di didattica, dimostrando la ferma volontà di voler tutelare la propria comunità studentesca e la capacità di far fronte all’emergenza con strumenti innovativi e forte spirito di iniziativa”.

Una operatività che chiede di essere riconosciuta e sostenuta, anziché evidentemente mortificata, come appare con la scelta della Regione.

E Maranella chiude ricordando l’importanza che l’ateneo riveste per l’intero territorio teramano e di riflesso abruzzese: “l’Università di Teramo e la comunità studentesca di cui si compone, contribuisce in maniera sostanziale all’accrescimento tanto economico quanto culturale della città di Teramo, donando prestigio, in termini di ricerca, di attività culturali e di iniziative di interesse collettivo”.



La lettera, come detto, contiene anche la proposta del tavolo tecnico, avanzata per la prima volta e che assume un particolare significato, individuando nelle Università le istituzioni culturali e scientifiche capaci di assumere un ruolo fondamentale per la crescita della Regione, e che come tali necessitano di una considerazione politica più adeguata.”

Lo si legge dal comunicato stampa del Comune di Teramo.

Come sempre pronti a dare spazio a tutti gli interventi.