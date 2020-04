MONTEPRANDONE – L’Amministrazione comunale ha deciso di obbligare tutti i suoi i cittadini ad indossare le protezioni da Covid-19 quando entreranno all’interno di qualsiasi esercizio commerciale, e informa che ha acquistato mascherine lavabili e riutilizzabili che verranno consegnate in modo gratuito agli over 50 – molte di queste protezioni sono provenienti da donazioni di aziende del territorio – .

Per richiederle va inviato – fino a giovedì 9 aprile – un messaggio WhatsApp al numero 3791985147, con la foto di un documento di identità (necessario per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità del servizio) e l’indirizzo di consegna. Per chi non possiede l’applicazione, può telefonare allo stesso numero, da martedì 7 aprile a giovedì 9 aprile, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.

La consegna a domicilio partirà da venerdì 10 aprile, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18, e verrà organizzata in base alle richieste che perverranno. L’operatore suonerà il campanello e lascerà la mascherina a disposizione del richiedente. Non è previsto alcun contatto tra i destinatari e l’operatore.

‘Con questa prima dotazione di mascherine, in parte donate al Comune da alcune aziende del territorio, in parte acquistate dall’Ente – spiega il sindaco Sergio Loggi – cercheremo di rispondere alle esigenze di quanti ancora non sono riusciti a reperire i dispositivi di protezione. Ringrazio le aziende CCCP, Dal Trading, Elit Manifatture, Femac, Il Conte Villa Prandone e Tiziana Confezioni’.

Per quanto riguarda i titolari dei negozi – dichiara il comunicato del Comune – essi devono mettere a disposizione dei clienti mezzi disinfettanti o guanti monouso e chiedere loro di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Lo stesso primo cittadino ha firmato un’ordinanza che dispone l’accesso agli esercizi commerciali in cui è previsto l’ingresso generalizzato di persone, sia consentito solo indossando mascherine o dispositivi equipollenti.

Dovranno, tra l’altro, mettere a disposizione dell’utenza gli idonei mezzi disinfettanti per le mani o i guanti monouso e chiedere ai clienti di indossare le mascherine.

I soggetti che rifiutino di indossare senza giustificato motivo i presidi, saranno puniti, salve le più gravi fattispecie penali, civili od amministrative connesse o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 prevista dall’art.7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione pari ad € 100,00.

Le disposizioni entrano in vigore a partire dalle ore 6 dell’8 aprile 2020 e fino a cessata emergenza.