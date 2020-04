“Madò che asporto!”, l’aperitivo a domicilio di Mado Lounge Bar

ALBA ADRIATICA – Voglia di normalità ai tempi del Coronavirus. Questo periodo di confinamento forzato ha certamente messo tutti a dura prova, ma esistono soluzioni che permettono di affrontare la quarantena al meglio. Rimanere chiusi in casa infatti, non implica necessariamente che bisogna rinunciare ad un buon cocktail o che non sia possibile godersi un aperitivo. Mado Lounge Bar ha organizzato “Madò che asporto!” il servizio che ti consegna a casa cocktail, vino e stuzzicherie.

Attivo a partire da domani e per tutto il week end, basterà semplicemente contattare i numeri che lasciamo in calce a questo articolo per ordinare il proprio drink preferito. Sarà recapitato a casa in tempi rapidissimi e la consegna è gratuita. Arriviamo ad Alba Adriatica, Villa Rosa, Martinsicuro, Tortoreto, Corropoli, Garrufo, Nereto e Controguerra.

In attesa che tutto torni alla normalità quanto prima e che sia di nuovo possibile uscire, Mado Lounge Bar ti porta a casa tutta la sua qualità, la sua preparazione e la sua passione con “Madò che asporto!”.

Per prenotazioni: 334 2541447 – 320 3203916