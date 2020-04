Maglia del Pescara disegnata da un bimbo

È stata disegnata dal piccolo Luigi D’Agostino, un bimbo di 6 anni la nuova maglia vincitrice del #contest del Pescara Calcio per il progetto denominato “Disegna la Maglia Special del Delfino“.

Sono stati moltissimi i disegni inviati sulle pagine social del sodalizio abruzzese,come segnala il sito dell’ANSA. I modelli, realizzati da giovanissimi, con fantasia e passione, hanno come unico scopo quello di dare un calcio al Covid19.

La casa di produzione di abbigliamento sportivo italiana che sponsorizza il Pescara ha spiegato che: “realizzeremo la maglia vincitrice che sarà indossata dai giocatori del tecnico Legrottaglie nei pre partita, ma probabilmente anche in gare ufficiali appena si tornerà in campo“.

Una bella iniziativa per la squadra abruzzese.

Probabilmente la serie B non tornerà in campo prima di settembre con il nuovo campionato. Secondo il protocollo, molte squadre della B non avrebbero mezzi e disponibilità per sostenere le ferree regole.