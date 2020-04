Martinsicuro: aggiornamento fondo alimentare

Il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ha pubblicato un post per informare sulla gestione dei fondi di sostegno alimentare nel comune abruzzese.

“Aggiornamenti gestione risorse fondo di sostegno alimentare .

Sono in corso le procedure di ricezione e istruttoria delle domande .

Seguiranno comunicazioni con assegnazione dei codici necessari per ritiro beni di prima necessità presso le attività indicate e convenzionate .

Vi invito a non reiterare le richieste e ad attendere riscontro da parte del Comune .

Un po’ di pazienza e riscontreremo tutte le istanze di chi si trova in un reale stato di bisogno .

Buon pomeriggio .”