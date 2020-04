Martinsicuro: mascherine per uscire di casa

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pubblichiamo il post del Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni sull’ordinanza dell’utilizzo delle mascherine per uscire di casa.

Siamo in un periodo delicato di questa emergenza sanitaria .

Non sappiamo quando durerà .

Ma molto dipenderà anche dal comportamento di ognuno di noi .

Con questa ordinanza richiamiamo tutti quanti ad un maggior senso di responsabilità .

Usciamo il meno possibile ; e quando dobbiamo farlo , facciamolo con guanti e mascherine .

Tuteliamo noi e gli altri .

Diversi cittadini si stanno lamentando sulla troppa ristrettezza dei provvedimenti adottati .

Noi cerchiamo solo di fare del tutto per limitare al massimo il contagio .

Buona serata a tutti .

Ricordiamo che non si può circolare e passeggiare sulla spiaggia. E’ vietato anche con il cane.