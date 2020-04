Mascherine a Martinsicuro a tutte le famiglie

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Martinsicuro.

“L’Amministrazione Comunale informa che da Sabato 2 Maggio p.v. inizierà la distribuzione domiciliare a tutti i nuclei familiari, delle mascherine donate dalla società tedesca FitVia GMBH al Comune di Martinsicuro.

La consegna avverrà attraverso i volontari dell’Associazione di Protezione Civile Croce Verde.

Ciascuna famiglia riceverà una busta contenente cinque mascherine del tipo FFP2 (KN95).

Un grazie di cuore da parte dell’amministrazione Comunale a Sebastian Merkhoffer e Valeria Di Stanislao della Fitvia GmbH per il gesto di grande generosità rivolto alla nostra cittadinanza .

La vostra vicinanza e il vostro affetto in questo momento difficile che stiamo vivendo, ci riempie di gioia e ci dà ancora più forza nell’affrontare nella maniera migliore questa emergenza .

Come da espressa volontà di Sebastian e Valeria, le 40.000 mascherine donate verranno messe a disposizione anche delle forze dell’ordine e del personale della protezione civile ”

Così ha dichiarato il Primo Cittadino di Martinsicuro Massimo Vagnoni.