Mascherine, nuovi acquisti e nuove consegne: ai 18-39 anni

GROTTAMMARE – Mascherine protettive riutilizzabili per i cittadini dai 18 ai 39 anni, il Comune è pronto a raccogliere le richieste. Da domani, martedì 21 aprile, alle ore 9, sarà attivo il modulo on line per prenotarle, fino alle 18 di venerdì 24. Intanto, da parte di alcune imprese ed attività commerciali del territorio arriva la disponibilità a contribuire all’acquisto dell’ultima fornitura.

Le protezioni sono realizzate in tessuto di cotone misto a poliestere e sono lavabili. Il servizio è gratuito e rivolto a residenti e domiciliati a Grottammare. Le consegne avranno inizio lunedì 27 e avverranno sempre nelle ore pomeridiane a cura dei volontari della Protezione civile grottammarese, con il coordinamento degli uffici comunali.

La distribuzione alla popolazione rientra tra i servizi a domanda individuale istituiti dall’Amministrazione comunale per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto. L’intenzione è di dotare ogni cittadino di una protezione personale e presto, dunque, saranno coperte tutte le fasce di età della popolazione.

Un impegno finanziario di 30mila €. Le mascherine acquistate finora ammontano a 6400 pezzi, per una spesa complessiva di 22.100 €. A questi numeri si aggiungerà la fornitura di 2500 protezioni, in queste ore in via di perfezionamento da parte del sevizio Manutenzione e Protezione civile, per altri 8.000 €. L’acquisto è finanziato con risorse di bilancio – si legge e continua il comunicato del Comune – a cui si sono aggiunti fondi provenienti da donazioni di privati, che il sindaco Enrico Piergallini ha voluto ringraziare direttamente nelle comunicazione di aggiornamento ai cittadini postata oggi sulla pagina FB ‘Città di Grottammare‘.

Conclusesi le consegne agli over 50 e agli over 40, la distribuzione di mascherine raggiunge la popolazione degli under 40 fino ai maggiorenni. La richiesta verrà inoltrata automaticamente al Comune tramite una scheda da compilare on line. Il link verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e sulla pagina FB ‘Città di Grottammare’, a partire da domattina (21 aprile).

Coloro che non hanno modo di prenotarsi utilizzando gli strumenti informatici possono presentare la richiesta a mano all’ufficio Protocollo del Comune (piano terra) da martedì 21 a venerdì 24, dalle ore 9 alle ore 13. I moduli prestampati saranno disponibili allo sportello.

Gli over 40 che eventualmente non avessero ancora ricevuto la mascherina nonostante la prenotazione potranno contattare il numero 0735739247 (sempre da martedì 21 a venerdì 24, dalle ore 9 alle 13) per segnalare il problema.

Chi, invece, non avesse risposto ai precedenti inviti di prenotazione (over 50 e over 40), può sempre inviare la richiesta tramite mail tradizionale (protocollo@comune.grottammare.ap.it) o tramite PEC (comune.grottammare.protocollo@emarche.it), utilizzando la modulistica ad hoc scaricabile dal sito istituzionale dell’ente.