Nereto: crolla parte del tetto di un’abitazione

In pieno centro.

NERETO – Colpa in gran parte della pioggia che imperversa da più di 48 ore è crollata una porzione del tetto di una vecchia abitazione in disuso al centro di Nereto nella centralissima Piazza Cavour.

Non si sono registrati danni a cose e persone, tranne per la casa in parte diroccata e che nel recente passato era stata oggetto di sistemazione e riparazione.

Il Comune vibratiano, infatti, aveva intimato al proprietario della casa di metterla in sicurezza.

Sul luogo del crollo sono intervenuti i vigili del fuoco di Nereto che hanno provveduto a mettere in sicurezza lo spazio con l’interdizione al traffico della sede stradale antistante lo stabile.

Sul posto anche il Sindaco di Nereto Daniele Laurenzi.