PD Teramo: comunicato stampa su situazione COVID-19

Riceviamo e pubblichiamo una nota della segreteria provinciale di Teramo del Partito Democratico.

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Teramo ha diffuso una nota che non contiene nulla se non inesattezze e il solito veleno contro il Partito Democratico.Partiamo dalla correzione delle inesattezze: i 400 milioni stanziati dal Governo nazionale, di cui il PD fa parte, trasferiti il 30 Marzo ai Comuni, sono una ulteriore dotazione economica denominata “Fondo di solidarietà alimentare” e non l’anticipo del Fondo di Solidarietà che pure è stato previsto. Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Teramo farebbe bene a scrivere comunicati solo dopo aver capito di cosa parla.Riguardo il veleno sparato contro il Partito Democratico, registriamo che Fratelli d’Italia, cioè lo stesso partito del Presidente Marsilio, che in piena emergenza ha pensato bene di dare 39 mila euro alla Mirus per una fantomatica campagna di comunicazione, urla allo scandalo per dei manifestini social “fatti in casa” dal PD, allo scopo di informare tutti i cittadini di una misura, quella dei buoni spesa, fondamentale per tante famiglie in questo difficile momento. Non solo, segnaliamo alla coordinatrice di Fratelli d’Italia Teramo, che fa dell’ignorare il suo modo di operare, che il Gruppo regionale di Fratelli d’Italia, dopo l’approvazione delle misure regionali, ha prodotto un manifestino social con il proprio simbolo rivendicando le somme stanziate in Abruzzo, queste si ancora da verificare e con l’ingannevole dicitura “fino a 1000 euro”.Sciacallaggio è produrre mascherine da distribuire con sopra il simbolo di partito, ma siamo certi che nessuno sia arrivato a tanto!Si è voluta fare un’inutile polemica, truce nei modi e nei termini che, come unico contenuto, propone una fake news, una tra le tante da segnalare ai siti di bufale.

Siamo sempre a disposizione per eventuali repliche come testata giornalistica.