PESCARA – Protagonisti della vicenda sarebbero moglie e marito di 76 e 80 anni. I due coniugi sono finiti in ospedale per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. Secondo quanto si apprende nel bagno che si trova in prossimità della camera da letto vi era un braciere.

Ad allertare i carabinieri, sono stati i figli della coppia, che prontamente hanno buttato giù la porta. I due anziani sono atti trasferiti in elisoccorso del 118 presso l’ospedale di Pescara, dove si stanno sottoponendo ad accertamenti.