PESCARA – Dopo una serie di controlli effettuati dai dai Nas di Pescara, in materia di tutela della salute negli studi medici di medicina generale, un medico di famiglia è stato segnalato per aver dirottato alcuni parenti in una farmacia adiacente allo studio medico.

Da quanto appreso, il medico non avrebbe fatto la ricetta elettronica che consente di non presentare al farmacista quella in formato cartaceo. Come il medico, anche il farmacista è stato denunciato.