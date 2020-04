Rinviata la Giostra Cavalleresca di Sulmona

SULMONA – Il coronavirus non ferma il torneo cavalleresco di Sulmona. La Giostra cambia data. Non più nel mese di luglio ma a settembre. Non sarà invece possibile organizzare la Giostra d’Europa, a causa dei problemi provocati dalla pandemia per gli spostamenti delle delegazioni europee che al momento non possono prenotare nè viaggi nè soggiorni fuori dalla loro nazione. Andiamo per ordine, riportando l’esito delle decisioni prese in perfetto accordo tra il direttivo della Giostra Cavalleresca ed i Capitani di Borghi e Sestieri della città, in un incontro tenuto in videoconferenza, dove all’unanimità è arrivata la determinazione di spostare al mese di settembre sia la Cordesca che la Giostra cavalleresca di Sulmona. La Giostra dei ragazzi si terrà sabato 19 e domenica 20 settembre. Mentre la Giostra Cavalleresca si svolgerà la settimana successiva, sabato 26 e domenica 27 settembre, in piazza Maggiore.

Naturalmente l’intero programma delle manifestazioni sarà reso noto nei prossimi mesi, dipendendo anche dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria. “E’ nostra intenzione dare un forte segnale di speranza e di ripartenza per la città – afferma il presidente dell’associazione Giostra cavalleresca, Maurizio Antonini – per questo insieme ai capitani abbiamo deciso di non annullare l’edizione 2020 della Giostra cavalleresca ma solo di rinviarla di due mesi, nell’auspicio che alla fine di settembre la pandemia sia ormai solo un brutto ricordo”. Il presidente ha voluto così precisare le decisioni prese, tenendo conto che questa mattina alcuni organi di informazione hanno dato notizia di un annullamento dell’intero programma del 2020.