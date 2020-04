Samb: “Battiamo il CoronaVirus”

By

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lodevole iniziativa del club rossoblu che coinvolge i bimbi dai 3 ai 10 anni:

🔴BATTIAMO IL CORONAVIRUS🔵

Cari bimbi rossoblu, inviateci i vostri disegni via mail a ufficio.stampa@sambenedettesecalcio.eu entro il 4 maggio! dal 5 pubblicheremo tutti i lavori su facebook e quello che otterrà più like in una settimana riceverà una maglia ufficiale della Samb! Il contest è riservato ai bimbi dai 3 ai 10 anni che potranno scegliere liberamente la propria tecnica di disegno e colorazione! #andratuttobene 🔴🔵💪