Samb: la quarantena del vice capitano

Oggi con Samb-Carpi sarebbe terminata la "stagione-regolare" in serie C.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mirko Miceli, vice capitano rossoblu, in collegamento skype dalla sua abitazione di San Benedetto del Tronto, ai microfoni dell’addetto stampa della Sambenedettese Calcio Matteo Bianchini.

Il vice capitano rossoblu in collegamento skype dalla sua abitazione di San Benedetto del Tronto. Pubblicato da Sambenedettese Calcio su Sabato 25 aprile 2020

Mirko Miceli è nato a Cosenza domenica 16 giugno 1991.

Difensore centrale, tre stagioni nella Samb dove arriva l’8 luglio 2017 dalla Viterbese.

Con la maglia rossoblu ha giocato complessivamente 89 gare ufficiali (79 in campionato, 2 in Coppa Italia Maggiore, 3 in Coppa Italia Serie C, 5 nei PlayOff di Serie C).

Sei è il numero totale delle sue reti, per lo più decisive (due a stagione, tutte in Campionato).

Il suo contratto con il sodalizio della Riviera delle Palme scade il 30 giugno 2021.