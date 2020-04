Sindaci di Martinsicuro e Alba Adriatica: non aprite a nessuno, non consegniamo mascherine

Ecco il post del sindaco di Alba Adriatica, che vale anche per Martinsicuro:

Mi hanno segnalato che girano persone per consegna mascherine a nome del Comune .

NON APRITE A NESSUNO

Il comune non sta svolgendo alcun servizio di consegna mascherine .

Attenetevi solo alle informazioni istituzionali che diamo con i canali ufficiali sui servizi che forniamo a domicilio .

Se avvistate persone che girano a nome del comune , comunicatemelo subito con un messaggio in privato o avvisate le forze dell’ordine .