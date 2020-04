Aggiornamento della situazione Covid-19 a Pineto da parte del Sindaco Robert Verrocchio sui social network.

Cari concittadini, vi informo sulla situazione relativa ai contagi legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 a Pineto. Dai dati della Asl di Teramo emerge una buona notizia, di cui siamo davvero felici, che è quella di 8 guariti. Le persone in quarantena sono 46 e i deceduti sono stati 6. Attualmente le persone risultate positive sono 38 di cui 6 ricoverati, quindi c’è stato un lieve aumento negli ultimi giorni. Questo vuol dire che occorre stare attenti e che con l’arrivo della cosiddetta “Fase 2” occorrerà comunque adottare tutte le accortezze indicate dagli esperti. Ricordo il distanziamento sociale e tutti gli accorgimenti per evitare contagi, come ribadito anche stasera dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dovremmo convivere con queste azioni fino a che il virus non sarà debellato nel rispetto della nostra salute e di quella degli altri.