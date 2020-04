Pubblichiamo in esclusiva una lettera scritta al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da parte di una studentessa di medicina dell’Università La Sapienza di Roma.

“Salve Signor Conte, non pretendo che Lei risponda al mio messaggio, mi basta che lo legga e rifletta su queste parole. Sono una studentessa dell’Università La Sapienza di Roma.

Io come tantissimi studenti in questo periodo, abbiamo seguito le lezioni da casa e credo, aspettando Sue nuove direttive, che continueremo così fino a settembre. Ora, il motivo per cui Le scrivo è che non c’è nessuna direttiva sugli affitti e sui contratti di locazione per gli studenti. Vista la chiusura obbligatoria delle Università, penso sia inutile continuare a pagare l’affitto caricando così i nostri genitori, già provati da questa situazione, di una ulteriore spesa che nelle grandi città è molto alta. Le chiedo di riflettere su questo perchè è un problema che affligge, non solo me, ma anche molti miei colleghi.

Per ora, si può fare solo una richiesta di rinegoziazione dei termini del contratto che, ovviamente, i proprietari rifiutano (così com’è stato nel mio caso). Grazie dell’attenzione e spero che Lei possa accogliere questa mia richiesta”.