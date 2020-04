Teramo: procedure per i “buoni spesa”

Anche il Comune di Teramo ha adottato le linee guida per i buoni pasti per le persone che necessitano questo servizio. Ecco quanto scritto dal Sindaco D’Alberto sulla sua pagina di Facebook.

Tutto pronto per le operazioni relative alla concessione di buoni spesa alle famiglie in difficoltà.

L’amministrazione, su impulso dell’assessore Ilaria De Sanctis per gli aspetti relativi al Sociale e dell’assessore Antonio Filipponi per quelli inerenti le attività commerciali, con il coordinamento costante e fondamentale dell’Ufficio di Gabinetto – ha definito in tempo di record i criteri per l’attuazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha stanziato in via emergenziale importanti risorse per le famiglie che si sono trovate, in questa fase a causa dell’impatto negativo delle misure per il contenimento del contagio da Covid-19, in una condizione di difficoltà economica e sociale straordinaria tale da non poter provvedere a bisogni primari come l’acquisito di generi alimentari di prima necessità.

Solidarietà alimentare. Questo è il termine esatto. Non si tratta infatti di una beneficenza ma di una importante espressione di solidarietà di cui la comunità si fa carico. È la risposta ad un nuovo e imprevisto disagio sociale che comincia a preoccupare e che ha una platea completamente diversa da quella normalmente già conosciuta dai servizi sociali dei comuni. Una misura che ha caratteristiche chiare. Innanzitutto la sburocratizzazione di tutta l’operazione con l’agile superamento di quelle che sono spesso le difficoltà tecnico-amministrative. Poi l’immediatezza, la celerità, nella possibilità di erogare i contributi.

Lo strumento fondamentale su cui si regge la misura sarà l’autocertificazione, con cui ciascun richiedente si assumerà la responsabilità della propria dichiarazione: una responsabilità, lo voglio dire con forza, che in questo caso non è solo giuridica ma soprattutto morale, nei confronti di una comunità che si dimostrerà ancora una volta esemplare nel dimostrare il proprio senso di solidarietà non lasciando indietro nessuno.

CORONAVIRUS: online il modulo per accedere al bonus spesa e la convenzione degli esercizi commerciali.

Clicca qui per scaricare la domanda: http://www.comune.teramo.it/index.php?id=48&itemid

Si raccomanda la cittadinanza di restare a casa e di svolgere la procedura on-line.

