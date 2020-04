Terremoto: incontro dei Sindaci con Legnini

I Sindaci del Cratere del Sisma del 2016, con ANCI Abruzzo, hanno incontrato, via internet ,nella giornata martedì 28 aprile il Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini anche in vista della cabina di coordinamento prevista in settimana.

Un confronto sulle nuove ordinanze in emanazione per sbloccare la Ricostruzione. I Sindaci hanno discusso su criteri e compiti chiari per i diversi attori, procedure semplificate, personale per attuare la delega ai Comuni delle istruttorie, lo sblocco dei fondi per il Cratere Nevoso.

Lo riferisce in una nota l’ANCI Abruzzo.