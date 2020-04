Tweet on Twitter

TORTORETO (TE) – Il fatto è avvenuto nella giornata di sabato 4 aprile, intorno alle 22 a Tortoreto. Un ragazzo di 20 anni, dopo un’ennesima lite con il padre, ha accoltellato il padre, di 57 anni, alla schiena. Il tempestivo intervento dei Carabinieri della compagnia di Alba Adriatica ha evitato una duplice tragedia. Infatti il giovane, dopo aver compiuto il gesto, si sarebbe chiuso in una stanza al piano superiore dell’abitazione con i rubinetti del gas in cucina aperti.

Il padre è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito presso l’ospedale di Teramo. Da quando si apprende, si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia Toracica ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane, che soffre di crisi depressive, è stato invece sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Attualmente si trova ricoverato presso il nosocomio di Giulianova.