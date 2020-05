MOSCIANO SANT’ANGELO e ATRI – A seguito di alcuni controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza su due attività di Mosciano Sant’Angelo e Atri, 10mila mascherine chirurgiche sono state sequestrate perché inadeguate.

A Mosciano, le mascherine sono state sequestrate e l’amministratore segnalato per non aver provveduto a garantire la sicurezza e l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale.

Problemi anche per un negozio di Atri, il cui titolare è stato segnalato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Anche per quest’attività è scattato il sequestro di mascherine chirurgiche messe in vendita singolarmente.