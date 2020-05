Tweet on Twitter

Dal 1 giugno attività di ristorazione e bar potranno ripartire ma con il solo servizio d’asporto, come previsto dall’ultimo Dpcm. Tuttavia, ricordiamo che in Abruzzo, il presidente Marco Marsilio, aveva già consentito la riapertura di queste attività con l’ordinanza numero 46 firmata il 24 aprile.

La vendita sarà concessa in modalità “take away”, anche nei giorni festivi ma solo su prenotazione telefonica oppure on-line. Si dovranno evitare assembramenti sia all’esterno del locale che all’interno. Infatti l’ingresso sarà consentito ad un cliente per volta per il tempo necessario al ritiro e pagamento dei prodotti.

Apertura consentita, fino alle 13.30, anche per vivai e fiorai in occasione della festa della mamma.