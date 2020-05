Nuova Ordinanza con aperture in Abruzzo

Importanti novità per gli abitanti abruzzesi.

La Regione Abruzzo autorizza le passeggiate nell’area metropolitana pescarese. Il presidente Marsilio, con l’ordinanza 51, ha infatti revocato la numero 31 del 9 aprile che prevedeva il “divieto di circolare a piedi o con velocipedi” a Pescara, Montesilvano e Spoltore (Pescara).



Per il Primo Maggio viene consentita la circolazione delle persone, anche nelle aree preferite dai cittadini per le passeggiate, cioè il lungomare e la ‘strada parco’, fino ad oggi chiuse dai sindaci in occasione delle festività pasquali, del 25 aprile e per il primo maggio.

Il Comune di Pescara ha subito recepito il provvedimento regionale e ha revocato la chiusura delle due strade, nonché l’interdizione dell’accesso alla spiaggia.

Nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, come riportato dall’ANSA, il Prefetto si era detto contrario alla riapertura.

Un primo passo per la “riapertura” del 4 maggio.