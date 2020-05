By

Tutte le persone che, a qualsiasi titolo, siano presenti nel territorio abruzzese (anche non residenti), sono tenute – per i prossimi 15 giorni – ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale.

Lo stabilisce l’ordinanza n.54 firmata quest’oggi (ieri, 3 maggio, ndcs) dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio.

ORDINANZA N. 54 DEL 3 MAGGIO 2020 (CLICCA QUI)