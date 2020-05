Tweet on Twitter

Share on Facebook

ROSETO – Il fatto è accaduto ieri mattina, intorno alle 11, presso il parco Patrizi a Roseto. Un 38enne è stato accoltellato al torace e alle gambe.

Secondo quanto emerso pare che dietro all’episodio ci sia un regolamento di conti tra tossicodipendenti. L’uomo si sarebbe presentato all’appuntamento, con una donna di 40 anni, armato di una mazza. E’ stato durante il litigio che la la donna avrebbe sfoderato un coltello. Probabile anche la presenza di una terza persona (un uomo) non ancora identificata. Dopo aver accoltellato il 38enne la donna sarebbe tornata a casa.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Teramo. Da quanto appreso l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono riusciti a rintracciare la donna che, portata in caserma, è stata interrogata.