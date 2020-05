Serie C, Simone Pepe ricorda la sua esperienza a Teramo: “Lì ho capito che le soddisfazioni te le devi guadagnare”

TERAMO – In una lunga intervista a SpazioJ, Simone Pepe ha ricordato la sua prima avventura calcistica al Teramo. Queste sono le parole che ha dedicato al Diavolo biancorosso: “Ho avuto la “sfortuna” di partire dalla Serie C, perchè in molti hanno iniziato da categorie superiori. A Teramo ho vissuto un’esperienza fantastica: ero abituato ai campi perfetti ed alle cose al posto giusto della Roma Primavera, a Teramo ho capito che le soddisfazioni te le devi guadagnare. Ti devi abituare velocemente alla Serie C perchè ti mangiano altrimenti, a quei tempi si diceva che dovevi passare per quelle categorie vedere se eri buono per quelle superiori. Il passaggio in Serie C l’ho superato a pieni voti perchè feci 11 gol in 31 partite, vinsi il campionato in Serie B col Palermo, rimasi in B col Vicenza prima di fare il salto in Serie A. Quegli anni mi sono serviti per capire che potevo giocare nella massima categoria e che mi sono guadagnato. Da lì ho giocato all’Udinese, poi Cagliari ed ancora ad Udine dove ho fatto 3 anni molto importanti prima di arrivare alla Juve”.