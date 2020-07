Farmacia Del Principe: 20 anni di competenza e professionalità

Mariangela Palatini è una famosa make-up artist che da 20 anni lavora nell’ambito televisivo e della moda, in cui si è lanciata più tardi ottenendo risultati eccellenti. È stata truccatrice per programmi televisivi importanti tra cui, Striscia La Notizia dove si occupava dei look di trasformazione. Lavora nel mondo dell’estetica dal ’95 ma si specializza nel trucco nel 2000 e dal 2001 lavora in TV.

Lo studio della nostra make-up artist, si trova a Villa Rosa di Martinsicuro in via Roma 519. Fornisce servizi per la bellezza del viso come: skin care, vendita di prodotti, studio dell’arcata sopracciliare con diverse tecniche per la ridefinizione del sopracciglio attraverso varie tecniche, make-up personalizzato, make-up sposa, trattamenti facialist per la cura e trattamenti del viso. Inoltre, tiene corsi di formazione e aggiornamento per professionisti.

Anche lo studio di Mariangela Palatini ha risentito dell’emergenza Covid. In tal proposito afferma che:<<Ho deciso di non chiudere immediatamente in quanto non credevo fosse necessario tenere aperta una struttura che si occupa di estetica o vendita di prodotti in una situazione così grave>>. Invece: <<per quanto riguarda il lavoro che svolgo TV, abbiamo continuato anche se in maniera molto più controllata, evitando i contatti. Tuttavia l’orario è stato dimezzato durante quel periodo>>.

Dal suo lavoro la nostra famosa make up artist ha tratto e continua a trarre molte gratificazioni: <<Lavorando in televisione, le soddisfazioni maggiori arrivano quando c’è riscontro da parte del pubblico. Per quanto riguarda il trucco di trasformazione, vedere che il pubblico spesso scambia chi interpreta il personaggio con l’originale è indice di un lavoro ben riuscito. Per quanto concerne la clientela privata invece, mi gratifica tantissimo ricevere ringraziamenti dalle ragazze che affidano a me un giorno molto importante della loro vita: il loro martimonio>>. Anche nel settore della moda Mariangela Palatini ha tratto moltissime soddisfazioni come <<la copertina di Vogue, la sfilata e campagna di Gucci>>. Inoltre, Mariangela Palatini ha un agente che la rappresenta a Dubai e Madrid. La nostra make-up artist, nonostante la notorietà, è sempre rimasta una persona semplice, riuscendo benissimo a conciliare la sua carriera con la famiglia.

Perché scegliere Mariangela Palatini come make-up artist? Un curriculum che parla da solo, anni e anni di formazione ed esperienza in molti ambiti, sempre in giro per il mondo e mai con la voglia di fermarsi, anzi. Nonostante la sua notorietà in Italia e nel mondo, continua a portare avanti la sua formazione, cercando sempre di migliorare. Oltre al talento, alla formazione, all’esperienza e alla ricerca, sarà anche questa grande umiltà l’ingrediente segreto del suo successo?