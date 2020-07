Serie B, 32° turno: il Crotone straccia gli stregoni

Il Crotone batte i campioni del Benevento e si stacca dal Cittadella per un secondo posto in solitaria.

Gli uomini di Inzaghi, gia’ sicuri della promozione in A da qualche giorno, incassano un 3-0 che vale la seconda sconfitta stagionale a distanza di otto mesi dall’unico stop rimediato a Pescara: la tripletta di Simy permette ai calabresi di portarsi a quota 55, a +3 sulle inseguitrici.

Alle spalle del Crotone, appaiato al Cittadella c’e’ il Pordenone che risponde presente con il colpo esterno per 2-1 a Perugia: botta e risposta in apertura con le reti di Mazzocco e Falzerano, poi i ramarri tornano avanti con Ciurria. Per Falzerano è la prima rete stagionale nel giorno delle sue 100 in B.

Tre punti d’oro per il Frosinone allenato da Nesta nello scontro diretto contro lo Spezia: i ciociari ritrovano il sorriso grazie al 2-1 firmato da Paganini e scavalcano gli avversari odierni al quinto posto. Di Salvi e Galabinov le altre due reti. Proprio Salvi firma la prima rete del Frosinone post Covid 19, l’attaccante delle aquile invece è ora a 97 reti con club italiani.

Il Chievo raggiunge 1-1 l’Entella a Chiavari (avanti con Mazzitelli e poi raggiunto da Rigione) mentre sale al settimo posto una gagliarda Salernitana che si aggiudica per 2-1 il derby campano contro la Juve Stabia giocato in dieci dal 5′ per l’espulsione di Aya: e’ Gondo a dare una boccata d’ossigeno agli uomini di Ventura, dopo due pareggi e una sconfitta, con il gol vittoria all’81’.

Il Pisa ferma la rincorsa del Cittadella (1-0 di rigore) e si porta provvisoriamente in zona play-off.

Si avvicina alla zona play-off anche l’Empoli, vittorioso a Venezia per 2-0 grazie alla doppietta nella ripresa di Mancuso.

Punti pesantissimi nella parte bassa della classifica per la Cremonese: una rete di Valzania piega sull’1-0 il Pescara e permette ai lombardi di uscire dalla zona play-out, mantenendo alle spalle sia Juve Stabia che Ascoli.

I marchigiani agguantano i campani a quota 36 imponendosi per 1-0 al ‘San Vito’ di Cosenza con il gol di Scamacca, i calabresi scivolano cosi’ al penultimo posto, scavalcati anche dal Trapani vittorioso col brivido sul Livorno. Doppia cifra da inizio 2020 per Pettinari, che con il gol di oggi (l’altro per i siciliani è stato segnato da Dalmonte) è sempre più cannoniere cadetto nel girone di ritorno. Di Murilo il gol dei toscani.

SERIE B, 32° turno (venerdì 3 luglio)

Ore 18:45

Pisa-Cittadella 2-0 [36′ rig. Marconi (P), 84′ Marin (P)]

Ore 21:00

Cosenza-Ascoli 0-1 [62′ Scamacca (A)]

Cremonese-Pescara 1-0 [5′ Valzania (C)]

Crotone-Benevento 3-0 [14′-18′-71′ Simy (C)]

Frosinone-Spezia 2-1 [14′ Salvi (F), 60′ rig. Galabinov (S), 85′ Paganini (F)]

Perugia-Pordenone 1-2 [2′ Mazzocco (PO), 6′ Falzerano (PE), 39′ Ciurria (PO)]

Salernitana-Juve Stabia 2-1 [24′ Akpa Akpro (S), 69′ Forte (J), 82′ Gondo (S)]

Trapani-Livorno 2-1 [84′ Murilo (L), 89′ Pettinari (T), 90’+1 Dalmonte (T)]

Venezia-Empoli 0-2 [48′-59′ Mancuso (E)]

V. Entella-ChievoVerona 1-1 [25′ Mazzitelli (E), 62′ Rigione (C)]

Classifica Marcatori

17 reti: Iemmello (Perugia), Pettinari (Trapani);

16 reti: Simy (Crotone);

14 reti: Forte (Juve Stabia);

13 reti: Diaw (Cittadella), Marconi (Pisa);

12 reti: Galano (Pescara);

11 reti: Mancuso (Empoli);

Prossimo turno (33a giornata, venerdì 10 luglio)

Ore 18:45

JUVE STABIA-ENTELLA

Ore 21:00

ASCOLI-SALERNITANA

CHIEVO VERONA-TRAPANI

BENEVENTO-VENEZIA

PORDENONE-PISA

PESCARA-PERUGIA

EMPOLI-FROSINONE

CITTADELLA-CROTONE

LIVORNO-CREMONESE

SPEZIA-COSENZA