37 positivi nelle Marche

“Ieri il Matelica per la prima volta ha calpestato l’erba dell’Helvia Recina da squadra locale e non da avversaria come sempre successo negli anni scorsi.

È stata una grande emozione, come avevo già sottolineato, già solo l’entrare in uno stadio di quelle dimensioni a cui a Matelica non siamo abituati.

Per me che sono una new entry della categoria mette sempre un po’ di soggezione.

Prima di iniziare la seduta ho riunito in circolo i ragazzi insieme allo staff.

Le uniche cose che ho chiesto loro sono state rispetto, educazione e professionalità in ogni situazione. In questa struttura siamo ospitati dal Comune di Macerata, ci sono delle persone che lavorano per far funzionare tutto nel migliore dei modi e ci tengo a ringraziarli dal più profondo del cuore sin da subito. Maurizio e Franco mi hanno colpito per la disponibilità, gentilezza e cortesia con cui ci hanno accolto. Allo stesso modo ringrazio l’Amministrazione Comunale e la città di Macerata che ci hanno permesso di iscriverci al campionato e di giocare in questo impianto.

Godiamoci questa nuova avventura con la stessa passione e lo stesso ardore che ci hanno portato fin qui, con grande attenzione e pazienza anche verso tutti coloro che sono chiamati a garantire la sicurezza e la salute di tutto l’ambiente in un momento molto particolare. Forza ragazzi!”.

