Amichevole: Alma Fano-Ascoli 2-1

FANO – Amichevole al “Mancini” oggi giovedì 10 settembre ore 18.

L’Alma Fano si scontrerà con l’Ascoli in uno stadio a porte chiuse e senza accesso per Stampa e fotografi.

Il capitano dell’Alma Juventus Fano Gianluca Carpani parla alla vigilia del primo test ufficiale. I granata, infatti, affronteranno l’Ascoli calcio alle 18 allo stadio ‘Mancini’ di Fano in un’amichevole.

“Stiamo lavorando sodo e adesso dobbiamo iniziare a mettere i minuti nelle gambe per prendere il ritmo partita, e con l’Ascoli sarà un’ottima occasione in cui possiamo iniziare a provare le cose eseguite durante il ritiro pre campionato, dato che ci stiamo allenando oramai da tre settimane”.

Gianluca Carpani è anche un ex, avendo giocato nell’Ascoli.

“Mi fa piacere rincontrare la mia ex squadra, anche perché ho lasciato tanti amici tra magazzinieri, fisioterapisti e preparatore”.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan