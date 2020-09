Centrodestra avanti, l’affluenza alle urne cala. Che succede?

Questa appena trascorsa è stata una settimana decisamente intensa, segnata da votazioni cruciali per il futuro della democrazia italiana. A prendersi la scena sono state le elezioni comunali e regionali, le suppletive per il Senato della Repubblica e il referendum costituzionale. Per quest’ultimo è stata registrata una vittoria netta del sì al 69,64% delle preferenze. Dall’altra la sconfitta del no con il 30,36% dei voti. Una sfida amara per il fatto che alle urne si è recato solo il 54% dell’elettorato nazionale. Poco più della metà degli italiani aventi diritto di voto ha fatto una scelta. Un gesto che appare sempre più in controtendenza negli ultimi anni, là dove il numero degli elettori attivi va diminuendo sempre più e aumentano quelli che lasciano nel comodino la tessera elettorale. Stesso problema si è verificato anche per le elezioni regionali, con l’affluenza tra il 51 e il 62 percento. L’esito di queste votazioni è un pareggio. 3 a 3 tra centrosinistra e centrodestra. Si parla di una sfida in cui entrambe le coalizioni ne sono uscite vincitrici, ma se si guarda attentamente il disegno politico su tutto il territorio nazionale, sono 15 le regioni governate da un presidente di centrodestra e solo 5 quelle in mano al centrosinistra. Un divario schiacciante che permette a Lega e seguito di alzare la voce e farsi sentire ancor di più dal governo.

Clamorosa è stata la conquista delle Marche da parte di Francesco Aquaroli. Il candidato di Fratelli d’Italia interrompe la scia governativa della sinistra. Con il 49,1% delle preferenze si è imposto sul suo avversario della coalizione opposta, Maurizio Mangialardi, che ha ottenuto il 37,3% dei voti. Infine, in terza posizione staziona il grillino Gian Mario Mercorelli, scelto solo dal 7,1% dei marchigiani. Per il resto nelle altre 5 regioni al voto nessuna novità. Ognuna rimane affezionata alla propria coalizione. In Toscana, terra “rossa” per eccellenza, viene incoronato governatore Eugenio Giani (centrosinistra), con il 48,6%. Sconfitta Susanna Ceccardi della Lega, ma non con un grande divario. Questa, infatti, ha registrato il 40,5% dei consensi. A raccogliere le briciole, Irene Galletti (M5S), che ha potuto contare solo sul 7% delle preferenze. In Puglia viene riconfermato ancora una volta Michele Emiliano con il 46,8% dei voti. La sinistra vince così contro il candidato di Fratelli d’Italia, Emanuele Fitto, che esce dalle elezioni con il 38,9%.

In Campania e Veneto, invece, ci sono state delle vere e proprie sentenze popolari. I votanti hanno dato fiducia per un altro mandato a chi già sedeva sulla poltrona amministrativa della regione: Vincenzo De Luca per la Campania e Luca Zaia per il Veneto. Rispettivamente PD e Lega alla guida di due regioni strategiche del Sud e Nord Italia. Una vittoria schiacciante per De Luca, con il 69,5% delle preferenze, contro il 18% raggiunto da Stefano Caldoro, rappresentante del centrodestra. Zaia, invece, vince con il 76,8% dei consensi, contro il 15,7% di Arturo Lorenzoni, candidato della sinistra.

Anche in Liguria è stato scelto un volto già noto alla popolazione. Parliamo di Giovani Toti, che si è presentato alle elezioni con la sua nuova lista “Cambiamo!”. In terra ligure il centro sinistra perde, mettendo in campo il giornalista Ferruccio Sansa. Candidato unico sia per PD che per M5S, che però non raggiunge la vittoria, raccogliendo il 38,9% dei voti.

La morale della favola vede la sconfitta dei Cinque Stelle alle regionali, con la destra che ora fa la voce grossa di fronte alla coalizione di governo. In compenso, però, i grillini, possono consolarsi con un’altra vittoria, quella del referendum costituzionale. Una riforma tanto desiderata che bilancia la sconfitta sul panorama regionale. Ma sarà abbastanza per vedere il bicchiere mezzo pieno?