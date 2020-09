Comunicazione della ASL di Teramo

A seguito di articoli di stampa che hanno creato confusione tra i cittadini, fraintendendo completamente le dichiarazioni rilasciate dalla Direzione Aziendale della ASL di Teramo, in merito all’interruzione delle visite all’Ospedale Mazzini di Teramo, si specifica che le “visite” interrotte sono esclusivamente quelle di parenti e amici ai pazienti ricoverati nei Reparti di degenza e non già le visite specialistiche prenotate dagli utenti che, invece, saranno erogate normalmente, con le modalità previste per la limitazione di contagi da Covid-19:

regolazione degli ingressi per impedire l’affollamento degli spazi e delle sale d’attesa

divieto di permanenza nelle sale d’attesa degli accompagnatori dei pazienti, fatte salve specifiche indicazioni a favore dei minori, dei disabili e dei non autosufficienti

obbligo, per pazienti e accompagnatori, di indossare la mascherina chirurgica per accedere a qualunque tipo di prestazione

divieto di accesso a chi presenta sintomi simil-influenzali e temperatura corporea superiore a 37,5°

obbligo di igienizzare le mani in ingresso e in uscita

divieto di anticipo dell’orario di arrivo rispetto all’appuntamento, mantenendo il distanziamento nel corso dell’attesa