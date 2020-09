Coppa Italia 1° turno: date e orari

TERAMO – Il vostro sostegno al Club – #maisenzaTE!

Togliamo ufficialmente i veli alla campagna di “Sostegno al Club – #maisenzaTE”!

Come sostanzialmente preannunciato dalla recente conferenza stampa del Presidente Iachini, in attesa della riapertura degli stadi e, nello specifico, del progetto già illustrato alla Regione Abruzzo per lo stadio “Bonolis”, sono presenti diversi pacchetti con formule caratterizzate da agevolazioni particolari, gadget e merchandising in regalo, convenzioni e abbonamenti, al fine di proporre soluzioni versatili e congeniali per tutti i sostenitori biancorossi, in vista della stagione sportiva 2020/21, la nona consecutiva del Diavolo nel palcoscenico calcistico professionistico.

1.064 “GRAZIE”!

Un occhio di riguardo l’abbiamo giustamente dedicato ai 1.064 abbonati di una stagione fa, con una tariffa apposita denominata “Fidelity” che prevede una scontistica speciale, il nostro ringraziamento per chi non abbia potuto usufruire delle due partite casalinghe non disputate nell’annata sportiva precedente.

Tante le agevolazioni e le sorprese, scoprile nella locandina pdf allegata!

LA SCELTA

Tre i pacchetti ideati:

– “Exclusive”: è quello più completo, distinto in cinque sotto-categorie, l’unico a comprendere anche l’abbonamento per assistere agli incontri casalinghi, con nuovi settori interni individuati in “Tribuna” e “Distinti”;

– “Supporter”: è l’opzione intermedia, con ulteriori quattro tipologie per andare incontro alle aspettative di tutti, in assenza tuttavia dell’abbonamento;

– “Young”: è l’alternativa smart, attenta ai più giovani, specificatamente per tutti gli Under 14.

COMPILA IL FORM

Per il pacchetto “Exclusive” che prevede specificatamente l’abbonamento per assistere agli incontri interni, si precisa che, in virtù delle nuove disposizioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non sarà possibile richiedere la prelazione sul numero del posto assegnato nella stagione 2019/2020. Pertanto, per l’annata sportiva corrente, i posti assegnati nel caso di emissione dell’abbonamento saranno selezionati al momento del rilascio dello stesso, secondo la disponibilità.

Per partecipare alla Campagna di sostegno “mai senza TE” e prenotare il pacchetto prescelto, è sufficiente compilare il form dal 16 settembre al seguente indirizzo: www.teramocalcio.it/maisenzate . Sarete ricontattati dalla S.S. Teramo Calcio per concordare il ritiro del materiale.

UN OBIETTIVO COMUNE

Pur nella piena consapevolezza di un incremento del costo unitario dei singoli pacchetti, causato dai notevoli oneri organizzativi e di sanificazione ad esclusivo carico della società, richiesti per l’eventuale ed auspicata riapertura dell’impianto di gioco, l’obiettivo è quello di ricevere un segnale tangibile di sostegno e vicinanza, come peraltro da sempre manifestato da parte della tifoseria biancorossa, nell’approssimarsi di un campionato prestigioso e dalle “grandi firme”, che darà lustro a livello nazionale alla nostra amata città.

#maisenzaTE!