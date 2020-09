Coppa Italia: le designazioni del 2° turno

“Vorrei rivolgere un ringraziamento – ha proseguito la DG – a tutti i giocatori, al direttore, allo staff tecnico, a tutti i collaboratori. Ma il grazie più grande lo voglio rivolgere a mister Gianluca Colavitto che piano piano sta tirando fuori il meglio da ognuna delle componenti”.

Anche oggi la DG ha proseguito con i ringraziamenti a tutti coloro che via messaggio, mail e quant’altro hanno invaso il suo telefono.

“Ringrazio le centinaia di persone che mi hanno inviato messaggi per condividere con me il grande risultato di ieri. Siamo all’inizio, seguiteci, e sosteneteci. Insieme faremo grandi cose, la strada è lunghissima e difficilissima ed abbiamo bisogno di tutti. È iniziata la settimana della prima partita ufficiale del Matelica in casa, mi corre l’obbligo e l’immenso piacere di ringraziare tutta Matelica per il sostegno ma anche tutta Macerata, perché senza l’Helvia Recina non avremmo mai potuto vivere questo sogno. Ci divertiremo!”.