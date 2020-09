Cronaca nera: ucciso l’Arbitro Daniele De Santis

Con il Dpcm di oggi 7 settembre 2020 viene confermata la chiusura al pubblico in tutti gli stadi del territorio nazionale. Tale decreto, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sarà in vigore da oggi lunedì 7 settembre fino al 30 settembre.

Di seguito le norme fondamentali da seguire:

Discoteche e stadi

Nessuna apertura nemmeno per discoteche e stadi. Resta in vigore l’ordinanza del ministro Speranza sulla chiusura delle discoteche. Le partite di calcio continuano a disputarsi a porte chiuse senza pubblico.

Coppie internazionali

La vera novità del Dpcm 7 settembre riguarda le coppie che vivono in Stati diversi. Fino ad oggi era di fatto impossibile per le coppie che vivono in Paesi diversi ricongiungersi, tranne che per esigenze lavorative, di studio o di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Ora, ok all’ingresso per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva.