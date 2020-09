La Asl di Teramo sulla riapertura delle scuole. Queste le parole della Dottoressa Maria Mattucci, Direttore Sanitario della ASL di Teramo

L’eccezionalità dell’avvio di questo anno scolastico, che è ripartito oggi, impone qualche raccomandazione agli studenti e ai docenti anche da parte del mondo sanitario locale. Nell’augurare a tutti buon lavoro, sottolineo la necessità di rispettare, senza che questo crei ansie aggiuntive, le regole che ormai tutti ben conoscono ma che non tutti applicano.

L’uso della mascherina è un obbligo che va rispettato, così come la pulizia delle mani e il distanziamento tra compagni: tutte cose facili a dirsi, molto più difficili da mettere in pratica, ma il buon senso di ognuno ci deve guidare e la mia raccomandazione è proprio in questo senso.

La Asl di Teramo ha messo in campo una strategia di supporto al mondo della scuola e alle famiglie che darà risultati di sicurezza a ciascun cittadino, bambino o adulto che sia.

Un’altra cosa da non sottovalutare è che le stesse misure precauzionali vanno adottate sempre, anche in casa e fuori casa, per ogni necessità. Questo è importantissimo perché non si deve mai abbassare la guardia in nessuno degli ambienti in cui viviamo.

Per quanto riguarda qualsiasi stato di malattia, situazione anomala, preoccupazione o segnalazione di alterazione della temperatura o altro ancora, vi invito a rivolgervi al vostro pediatra o medico di base come da regola.

Fermi restando i protocolli operativi già adottati tra gli Istituti Scolastici e il nostro Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, vi ricordo, comunque, che è operativo anche l’UCAT, un centro di grande livello, dove potrete trovare risposte a necessità legate al Covid. Il numero è 0861420699.

Lego al discorso della prevenzione del Covid quello dei vaccini: quest’anno sarà ancora più importante sottoporsi a vaccinazione. Entreremo nel dettaglio con le informazioni in proposito in maniera ancora più approfondita rispetto agli anni passati. Di questo riparleremo a breve. Nel frattempo, voglio ricordarvi che la Asl di Teramo ha un numero verde per tutti i tipi di vaccini, compresi quello antinfluenzale e antipneumococco, che è 800090147.