Martinsicuro: aizza il suo cane per aggredire la sorella, arrestato 53enne

PESCARA – Salvataggio intorno alle 14 di ieri, a largo di uno stabilimento, al confine fra Pescara e Montesilvano. Un uomo, a bordo del suo catamarano è stato portato in salvo dal bagnino della Compagnia del mare lifeguard e un bagnante. Il catamarano aveva cominciato ad imbarcare acqua e l’uomo era rimasto aggrappato all’imbarcazione. E’ stato portato, in riva al mare in buone condizioni ma il catamarano è affondato.