Martinsicuro, Covid19: due nuovi casi. Il messaggio del Sindaco

GIULIANOVA – Il fatto è avvenuto in un’abitazione di Cologna. Un bambino di 8 anni è stato letteralmente travolto dal suo cane mentre stavano giocando. Il cane, un Labrador, gli è saltato addosso, scaraventando a terra il corpo fragile del ragazzino. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, dopo che i genitori hanno constatato che il bambino non riusciva a rialzarsi, avendo anche sbattuto violentemente la testa. Trasportato all’ospedale di Giulianova gli è stata diagnosticata un’importante commozione celebrale. Proprio per questo è stato ritenuto necessario il trasferimento presso il Mazzini di Termo.